Döhmann Audio in Italia con Musica & Video Comunicato stampa

Il set up 1)

Braccio Schröder CB 9”

Testina Lyra ETNA

Pre-phono Manley Steelhead RC 2)

Braccio Ikeda IT-407 CR1

Testina Ikeda 9Gss

Pre-phono Audio Consulting Silver Rock Toroidal

Vincitore di innumerevoli riconoscimenti, raffinato e talentuoso progettista, Mark Döhmann nel 2015 ha dato vita ad un nuovo progetto fondando la ditta che porta il suo nome e la cui sede è nell’area di Melbourne in Australia. I giradischi HELIX ONE ed HELIX TWO sono il risultato tangibile del suo lavoro progettistico e realizzativo. Entrambi i giradischi sono dotati della MINUS K ISOLATION PLATFORM. Originariamente progettata per l’utilizzo in combinazione con microscopi elettronici ed atomici (estremamente sensibili alle risonanze ambientali) tale piattaforma, adattata all’utilizzo con i giradischi, isola il sistema di lettura analogico dal mondo esterno. Altre tecnologie implementate, esclusive, sono:

• Micro Signal Architecture© (MSA)

• Negative Stiffness Mechanism Vibration Isolation (NSM) • Mechanical Crossover Technology (MCT)

• Tri-Modal Platter system (TMP)

• Edge Damping Ring (EDR)

• Tone arm Damping System (TDS)

• Resonance Tuned Suspension (RTS)

• Diamond Like Coating Amorphous Material Bearing Friction Modifier (DLC)

• High Torque Adjustable Drive (HTAD)

I giradischi Döhmann Audio vengono venduti senza braccio; al cliente viene fornita, di serie, una base adatta all’installazione del braccio scelto. L’installazione del braccio e della testina (sul giradischi HELIX ONE MKII possono essere installati 2 bracci) viene effettuata da Musica & Video, in modo gratuito, utilizzando una strumentazione avanzata tra cui la dima Smartractor by Acoustical Systems ed il software di controllo e taratura Analogmagik.

In dimostrazione permanente presso lo showroom è disponibile, per sessioni di ascolto su prenotazione, il giradischi HELIX ONE MK2 equipaggiato con 2 bracci.

Il “servizio clienti Döhmann Audio” proposto da Musica&Video prevede che i giradischi HELIX vengano consegnati ed installati gratuitamente, con mezzo e personale proprio in tutto il territorio italiano. La garanzia di 24 mesi prevede inoltre, per tale periodo, un’assistenza in loco gratuita sia in materiale che in manodopera.

Per info e prezzi: www.musicandvideo.it