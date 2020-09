Dolcevita Emozioni: fuori dal coro Comunicato stampa

Un full range caricato a tromba, con ulterioe woofer passivo, tutto in un cubo da 23 cm di lato. Ecco in sintesi le caratteristiche del diffusori Dolcevita Emozioni presentati il 18 settembre a Salerno

Il 19 settembre presso il negozio di dischi Disclan a Salerno, presentazione ufficiale del Dolcevita Emozioni un diffusore con altoparlante full-range a forma di cubo (circa 23 cm di lato) con membrana in carta non trattata, non tagliato. Il full-range è "caricato" con la tromba HEVO, realizzata con quattro flaps anteriori e vien utilzzato anche un tweeter AMT e un woofer passivo.

L' esemplare in ascolto è il primo diffusore al mondo realizzato in Kauri, una acacia preistorica della Nuova Zelanda.

Per info: Disclan - Via Roma, 32 - 84121 Salerno – tel.089 214 5041