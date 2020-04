Sound United tutti insieme Comunicato stampa

Lo avevamo anticipato qualche tempo fa: la distribuzione in Italia dei marchi Denon, Classé, Polk, Marantz e Definitve Technology, tutti di proprietà della multinazionale Sound United sono stati raccolti sotto una unica società di distribuzione (con partecipazione diretta di Sound United) come dal seguente comunicato:

Dal 1 Aprile 2020 Marantz Italy distribuisce sul mercato italiano i marchi Denon, Polk Audio e Classè, che si aggiungono agli esistenti Marantz e Definitive Technology creando una delle più ampie, complete e prestigiose gamme di prodotti audio e audio-video presenti sul mercato.

Tutti questi marchi appartengono al gruppo americano Sound United e condividono una cultura di innovazione e passione per la musica in tutte le sue forme ed operando ora in completa sinergia potranno offrire ai consumatori la scelta migliore, più performante, musicale e variegata per soddisfare le loro esigenze.

I marchi Denon e Marantz offrono infatti alcune tra le migliori e più premiate elettroniche sul mercato sia per l’audio che per l’audio video, in qualunque fascia di prezzo.

Nei cataloghi di Denon, Polk Audio e Definitive Technology il consumatore potrà trovare una vasta scelta di soundbar e di diffusori sia tradizionali che wireless, per i classici sistemi hi-fi e audio-video così come per le soluzioni multiroom.

Il marchio Classè infine potrà soddisfare le richieste degli audiofili più sofisticati grazie ai suoi componenti di assoluto livello high-end.

Tutte le informazioni sui marchi sono reperibili visitando i seguenti siti che riportano anche i contatti del distributore Marantz Italy srl:

DENON https://www.denon.com/it-it

MARANTZ https://www.marantz.com/it-it

DEFINITIVE TECHNOLOGY https://it.definitivetechnology.com/

POLK AUDIO https://it.polkaudio.com/

CLASSE https://www.classeaudio.com/

La situazione sanitaria degli ultimi mesi in tutto il mondo e il conseguente lockdown instaurato in molti paesi ha di fatto ritardato l’inizio di questa nuova avventura e modificato il calendario previsto sia per l’arrivo dei prodotti che per la disponibilità delle informazioni.

Contiamo di essere pronti a soddisfare le richieste di tutti gli appassionati di musica come noi già a partire dal mese di maggio con tutti i prodotti e ci scusiamo per il ritardo.

Per info: MARANTZ ITALY - info@marantzitaly.com