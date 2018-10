Egberto Gismonti in Italia Comunicato stampa

di Vittorio Pio

I concerti 21 ottobre, Bergamo (Bergamo Scienza)

25 ottobre, Mantova (Mantova Jazz)

26 ottobre, Cormòns (Jazz & Wine of Peace).

Classe 1947, nato in una famiglia di musicisti (madre siciliana e padre libanese) nello stato di Rio de Janeiro, Gismonti intraprese lo studio del pianoforte e della musica classica all'età di sei anni. A 18 parte per Parigi, dove è stato allievo di Nadia Boulanger e Jean Barraqué, studioso di Schoenberg e Webern. A Parigi ha anche modo di formarsi con il compositore Lugi Dallapiccola, uno dei primi compositori ad approdare in Italia alla dodecafonia: tutte esperienze che lo spingono a guardare oltre gli schemi rigidi dell’ortodossia. Difatti quando rientra in Brasile compie un percorso inverso, scavando nella tradizione del suo immenso e controverso paese, dal neoclassicismo di Heitor Villa-Lobos alle tradizioni degli indios Xingù, dai quali si trasferisce proprio in Amazzonia per due anni, sperimentando nuove accordature e sonorità. Durante la prima metà degli anni 70 egli pone le basi per la sua concezione attuale della musica, ascoltando e traendo ispirazione da musicisti molto diversi tra loro, come Django Reinhardt e Jimi Hendrix, avvalorando così la tesi dell’assenza di contraddizione tra musica “popolare” e “colta”. Oltre al piano Gismonti suonerà la sua originalissima chitarra a dieci corde, per condurre il pubblico tra echi delle musiche amerinde, della musica classica contemporanea e del jazz più avanguardista. Ha altresì composto musica per il cinema, il teatro e la televisione e realizzato più di sessanta dischi, influenzando musicisti fra di loro assai diversi come Pat Metheny o il nostro Ivano Fossati, trasformando la sua musica in un corpus di lavori che continua a crescere ed evolversi combinando elementi diversi, con un pensiero mobile ed entusiasmante.

Gismonti suonerà il

